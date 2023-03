Es geht um mehr als nur Medaillen

Die Nordischen Weltmeisterschaften biegen am Wochenende mit einem geballten Samstagsprogramm und dem traditionellen Langlauf-50er der Herren am Sonntag in die Zielgerade ein. Für die Nordischen Kombinierer geht es am Samstag (10/15 Uhr, live ORF 1) im Großschanzen-Einzel um mehr als nur Medaillen.