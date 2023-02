Die Vorarlbergerin will nach 17 Weltcup-Podestplätzen heuer auch bei den Titelkämpfen ihr Siegerlächelnzeigen.

"Ladies first" heißt es morgen (17 Uhr, live auf ORF 1) bei der nordischen Ski-WM in Planica bei den Skispringern. Die Damen eröffnen die Titelkämpfe in dieser Disziplin, auf den schmalen Schultern der drahtigen Eva Pinkelnig lasten die allergrößten Medaillenhoffnungen aus heimischer Sicht. Und daran ist die 34-jährige Vorarlbergerin "selber schuld".