Elf Österreicher bei Dreikönigsspringen dabei

Der Ex-Weltmeister brachte es bei einer Weite von 134,5 Metern auf 150,8 Punkte und ließ damit den Japaner Daiki Ito um 0,1 Zähler hinter sich. Zweitbester Österreicher wurde Daniel Huber als Zehnter unmittelbar vor Philipp Aschenwald.

Mit Gregor Schlierenzauer (Quali-14.), Michael Hayböck (17.), Jan Hörl (24.), Manuel Fettner (36.), Clemens Leitner (40.), Clemens Aigner (43.), Markus Schiffner (44.) und Stefan Huber (45.) sind am Montag insgesamt elf Österreicher beim Dreikönigsspringen dabei.

Der polnische Tournee-Gesamtführende Dawid Kubacki landete in der Qualifikation an der 13. Stelle, keine absoluten Spitzenplätze gab es auch für seine Rivalen um den Gesamtsieg. Ryoyu Kobayashi (JPN) wurde Sechster, Marius Lindvik (NOR) Neunter und Karl Geiger (GER) 16.

Ergebnisse Qualifikation Bischofshofen - Kraft 1.

Sonntag-Ergebnisse der Qualifikation für das Vierschanzentourneespringen am Montag in Bischofshofen: Bischofshofen. 1. Stefan Kraft (AUT) 150,8 Punkte (134,5 m) - 2. Daiki Ito (JPN) 150,7 (138) - 3. Kamil Stoch (POL) 150,4 (136) - 4. Constantin Schmid (GER) 149,5 (139) - 5. Stephan Leyhe (GER) 149,2 (138) - 6. Ryoyu Kobayashi (JPN) 148,8 (134) - 7. Peter Prevc (SLO) 148,3 (137) - 8. Johann Andre Forfang (NOR) 148,2 (142) - 9. Marius Lindvik (NOR) 146,9 (133) - 10. Daniel Huber (AUT) 144,7 (139,5) - 11. Philipp Aschenwald (AUT) 142,4 (133,5). Weiter (alle AUT): 14. Gregor Schlierenzauer 139,9 (135) - 17. Michael Hayböck 136,0 (131) - 24. Jan Hörl 131,2 (131) - 36. Manuel Fettner 124,3 (125) - 40. Clemens Leitner 122,1 (126) - 43. Clemens Aigner 118,7 (121,5) - 44. Markus Schiffner 117,6 (121,5) - 45. Stefan Huber 117,5 (122,5). u.a. nicht für den Bewerb der Top 50 qualifiziert: 55. Stefan Rainer 106,1 (116,5) - 61. Thomas Hofer 100,4 (112,5) Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Montag (17.15 Uhr/live ORF 1): Roman Koudelka (CZE) - Hörl, Dmitrij Wassiljew (RUS) - Hayböck, Simon Ammann (SUI) - Geiger, Fettner - Yukiya Sato (JPN), Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) - Schlierenzauer, Cene Prevc (SLO) - Kubacki, Leitner - Aschenwald, Sergej Tkatschenko (KAZ) - D. Huber, Sondre Ringen (NOR) - Lindvik, Aigner - Forfang, Schiffner - Peter Prevc, S. Huber - Ryoyu Kobayashi, Naoki Nakamura (JPN) - Kraft

