Eine Schrecksekunde am Polarkreis

Keine Spur von Schneemangel oder Klimaklebern, es sind viel mehr frostige Temperaturen, die den Ton angeben. Und zwar sowohl in Ruka am Polarkreis, wo die Nordischen bei bis zu minus 17 Grad ihr Opening zelebrieren, als auch im alpinen Skigebiet Killington in Vermont (USA), wo am Samstag (16/19 Uhr, ORF 1) ein Damen-Riesentorlauf und am Sonntag (16/19 Uhr, ORF 1) ein -Slalom über die Bühne gehen werden.

Das Winter Wonderland soll zu Höchstleistungen animieren. Zumindest ist es ganz nach dem Geschmack von Österreichs "Überflieger" Stefan Kraft. "Grandios, genau so wünsche ich es mir", sagt der 30-jährige Salzburger, der sich in der turbulenten Qualifikation für den ersten Skisprung-Einzelbewerb von der Großschanze in Ruka am Samstag (17 Uhr, ORF 1) mit Platz 21 begnügen musste.

"Mich hat es selbst gerissen. Der Anlauf hat sehr gestoppt, da war viel Schnee in der Spur. Ich habe da ein paar Mal den Schwerpunkt verloren und draußen ein bisschen eine Böe erwischt. Zum Glück hab ich den Sprung sicher nach unten gebracht", berichtete Kraft von einer Schrecksekunde, die seinen Optimismus nicht zu trüben vermag: "Ich sehe, dass bei mir alles vorhanden ist. Man muss da sein, wenn es zählt. Mit einem Quäntchen Glück ist mir alles zutrauen."

Nummer eins in der Ausscheidung war Andreas Wellinger (D) mit einem Flug auf 144 Meter. Clemens Aigner wurde Vierter, Daniel Tschofenig Achter, Jan Hörl 17., der Theninger Michael Hayböck 20., Manuel Fettner 30.

Die Nordischen Kombinierer haben ihren ersten Wettkampf, die Premiere im neuen Compact-Format (mit fixen Zeitabständen nach dem Springen), hinter sich gebracht. Die Chance für einen Auftakt nach Maß aus rot-weiß-roter Sicht war gegeben, doch der zur Halbzeit führende Weltcup-Titelverteidiger Johannes Lamparter fiel auf der Loipe auf den sechsten Rang zurück. "Auf der Schanze war ich richtig gut, im Langlauf ist es leider ein bisschen unglücklich in der Abfahrt gelaufen", berichtete der 22-jährige Tiroler, der im Gedränge des Schlussspurts nicht Schritt zu halten vermochte.

Den Norwegern ist das egal, sie zelebrierten einen Dreifachsieg: Jens Luraas Oftebro triumphierte vor dem an einer Schulterluxation laborierenden Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak.

Für Österreichs Langläufer gab es im Klassik-Sprint erwartungsgemäß nichts zu holen. Das Quartett scheiterte bereits in der Qualifikation, als ÖSV-Beste (39.) verpasste auch Teresa Stadlober das Finale der Top 30. Die Schwedin Emma Ribom und der Norweger Erik Valnes, der Topstar und Landsmann Johannes Hösflot Kläbo auf Rang drei verwies, gewannen.

Shiffrin lockt die Massen an

Bessere Karten haben die heimischen alpinen Technikerinnen in den USA, wo auch Elisa Mörzinger aus Altenfelden im Riesentorlauf mit von der Partie sein wird. Die Atmosphäre unter dem neuen Cheftrainer Roland Assinger ist blendend. "Selten, dass wir so viel Spaß hatten. In der vergangenen Saison gab es doch ein paar Grüppchen in der Gruppe", berichtete Katharina Huber, die sich auf eine stattliche Kulisse einstellen darf. Letztere ist Superstar Mikaela Shiffrin geschuldet. Die 28-Jährige hat fünf der elf Killington-Rennen seit 2016 für sich entschieden.

