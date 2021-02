Eine goldene Antwort auf die Farce

Bravo, Respekt, Hut ab! Sara Marita Kramer hat Österreichs Skisprung-Damen-Team nach der Enttäuschung am Donnerstag (Rang vier nach Halbzeitführung) mit einer famosen Leistung zur Goldmedaille bei der Nordischen WM in Oberstdorf geführt. Die erst 19-jährige Salzburgerin schüttelte den Frust gekonnt ab und konzentrierte sich auf das, was sie blendend beherrscht – nämlich weit zu fliegen. Die Revanche ist geglückt.