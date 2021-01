Ein Fehlstart in Val Müstair

Österreichs beste Langläuferin, die das Event mit Top-Sechs-Ambitionen in Angriff genommen hatte, landete beim Auftakt unter 66 Teilnehmerinnen nur an der 56. Stelle. Der Skating-Sprint ist zwar nicht die Spezialdisziplin der Salzburgerin, der Rückstand von 22,15 Sekunden auf Quali-Siegerin Maja Dahlqvist (Swe) stimmte sie aber doch nachdenklich. "Ich bin schon enttäuscht, schaue aber in die Zukunft", sagte Stadlober vor dem heutigen Klassik-Rennen über zehn Kilometer mit Massenstart (wieder in Val Müstair). Gestern gingen die Tagessiege an die Schwedin Linn Svahn und den Italiener Federico Pellegrino.

Auch für die anderen Österreicher war in der Qualifikation das Aus gekommen. Die beste Platzierung holte Lisa Unterweger als 36., auf den Einzug ins Viertelfinale fehlten 1,5 Sekunden. Mika Vermeulen wurde 41., Michael Föttinger 54. und Philipp Leodolter 66. Der ÖSV-Meister aus Hohenzell hatte sein Weltcup-Debüt gegeben.