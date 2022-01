Die Uhr tickt! In 22 Tagen steht mit dem Normalschanzenbewerb der Damen schon die erste Medaillenentscheidung der Skispringerinnen bei den Olympischen Winterspielen in Peking an, einen Tag später sind im Zhangjiakou National Ski Jumping Centre erstmals die Herren an der Reihe. Jacqueline Seifriedsberger und Michael Hayböck sitzen für das nahende Großereignis noch auf dem Zitterbalken. Das routinierte Oberösterreicher-Duo hofft auf ein Ticket in letzter Minute.