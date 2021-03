Er ist ein Bewegungstalent, dieser Johannes Lamparter. Olympisches Gewichtheben kann er, wie ein österreichischer Nachwuchs-Meistertitel, übrigens 2018 errungen in Braunau, bezeugt. Und flottes Schuhplatteln kann er als kleine Einlage auch immer wieder zum Besten geben. Aber Nordisches Kombinieren, das kann der 19-Jährige ganz besonders gut. So gut, dass er gestern bei der WM in Oberstdorf sensationell zur Goldmedaille im Großschanzen-Bewerb lief.