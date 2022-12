Lisa Hauser hat den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gestern mit einem soliden zwölften Rang im Sprint eröffnet. Die Tirolerin, die letzte Woche in Kontiolahti in dieser Disziplin triumphierte, handelte sich eine Strafrunde ein, ihr Rückstand auf die fehlerlose Siegerin Denise Herrmann-Wick betrug 48,7 Sekunden.