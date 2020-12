Eder und Hauser gut in Schuss

Als Elfter hatte der 37-jährige Salzburger trotz fehlerfreier Schießleistung 37,9 Sekunden Rückstand auf Arnd Peiffer, dem der erste deutsche Sieg in diesem Winter gelang. Bei den Frauen jubelte Lisa Hauser nach Platz acht über ihr bestes Saisonergebnis. Der Sieg ging an Marte Olsbu Röiseland (Nor).

