Die WM in Planica wird zum halben Heimspiel

Als Ausrichter von bereits sieben Skiflug-Weltmeisterschaften hat sich Planica einen Namen gemacht, dennoch bedurfte es gleich vier Bewerbungen des kleinen slowenischen Ortes, um endlich auch den Zuschlag für die Ausrichtung Nordischer Titelkämpfe zu bekommen. Heute wird die 53. WM dort offiziell eröffnet, ab Donnerstag geht es im Skispringen, Langlaufen und in der Nordischen Kombination in insgesamt 24 Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze.

Der Schauplatz: Nur 30 Autominuten von Villach entfernt befindet sich die Wettkampfstätte "Nordijski Center Planica", die eigentlich zum kleinen 700-Einwohner-Örtchen Ratece gehört. Das WM-Budget ist mit 16 Millionen Euro angegeben, alleine der Umbau der Schanzenanlage und des Langlauf-Stadions in den vergangenen Jahren schlug sich aber mit deutlich höheren Kosten zu Buche. Eine "Corona-WM" ohne Fans wie vor zwei Jahren in Oberstdorf wird es nicht geben. Im wintersportverrückten Slowenien sind neben zehntausenden Zuschauern auch frühlingshafte Temperaturen und reichlich Sonnenschein zu erwarten.

Die Grenzgänger: Die Latte für Österreichs Nordische liegt hoch. Die jüngsten Titelkämpfe in Oberstdorf 2021 waren mit vier Goldmedaillen, einmal Silber und zweimal Bronze die zweiterfolgreichsten Weltmeisterschaften gewesen. "Wir können positiv in die WM gehen. Man kann aber trotzdem nicht davon ausgehen, dass am Tag X alles stimmt. Es braucht auch das Quäntchen Glück", sagt Mario Stecher, der sportliche Leiter im ÖSV. Österreichs Teams werden bei dieser WM zu Grenzgängern. Springer und Kombinierer sind am Faaker See einquartiert und pendeln von dort via Wurzenpass nach Slowenien. "Wir haben damit kein Problem. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir daheim und in gewohntem Umfeld sind", so Stecher. Kombinationsweltmeister Johannes Lamparter hält weniger davon: "Ich bin nicht so ein Freund dieser Lösung." Der Langlauf-Tross wohnt jenseits der nahen italienischen Grenze in Tarvis. Villach erwartet wegen der WM übrigens ein Plus an 20.000 Nächtigungen.

Neuheiten: Die Nordischen Kombiniererinnen bekommen zwei Medaillenchancen. Nach dem Einzel steht statt dem Teamsprint der Männer erstmals bei einer WM ein Mixed-Team-Wettbewerb an. Sportler aus Russland sind wegen des Angriffskrieges ausgeschlossen.

Sondertraining am Bergisel und letzte Verschnaufpause

Während ihre Kollegen vergangenes Wochenende den Weltcup in Rasnov absolvierten, holte sich Österreichs A-Team der Skispringer zu Hause den Feinschliff vor der WM. „Dass für uns sogar noch einmal der Innsbrucker Bergisel präpariert wurde, war eine lässige Sache“, erzählt der Theninger Michael Hayböck von den Vorbereitungen.

Nach weiteren Einheiten in Seefeld auf Klein- und Großschanze wurde den Adlern vor dem Wettkampf-Trubel eine letzte kleine Verschnaufpause daheim gegönnt.

WM-Kader für Planica

Skispringen: Frauen (5): Eva Pinkelnig, Sara Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger; Herren (6): Stefan Kraft, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Tschofenig

Frauen (5): Eva Pinkelnig, Sara Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger; Herren (6): Stefan Kraft, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl, Daniel Tschofenig Nordische Kombination: Frauen (3): Lisa Hirner, Claudia Purker, Annalena Slamik; Herren (6): Martin Fritz, Lukas Greiderer, Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl, Stefan Rettenegger, Mario Seidl

Frauen (3): Lisa Hirner, Claudia Purker, Annalena Slamik; Herren (6): Martin Fritz, Lukas Greiderer, Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl, Stefan Rettenegger, Mario Seidl Skilanglauf: Frauen (2): Teresa Stadlober, Lisa Unterweger; Männer (5): Michael Föttinger, Philipp Leodolter, Benjamin Moser, Lukas Mrkonjic, Mika Vermeulen

