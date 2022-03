Sich gemeinsam zu Höchstleistungen antreiben, den Druck auf mehrere Schultern verteilen, gemeinsam stärker sein als alleine – das ist es, was im Skispringen und beim Skifliegen die Mannschaftsbewerbe so interessant macht. Wenn Einzelkämpfer auf einmal spüren, was in einem Teamgefüge alles möglich ist, dass Qualitäten geweckt werden, die sonst im Verborgenen bleiben – dann geht es um Mannschaftsgold bei einem Großereignis.