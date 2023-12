Die Tournee erlaubt keinen schwachen Moment

Sprungschanze frei in Oberstdorf, wo heute (16.30 Uhr, ORF 1) die 72. Vierschanzentournee mit der Qualifikation eingeläutet wird. Und die kann es schon in sich haben: Denn seit 2017 gibt es keine gesetzten Athleten (also die Top Ten des Weltcups) mehr. Wer nicht unter den besten 50 landet, muss die Tournee-Gesamtwertung bereits vor dem ersten Wettkampf-Durchgang am Freitag (17.15 Uhr, ORF 1) in den Wind schreiben. Dieser "Heat" geht traditionell im K.-o.-Modus über die Bühne. Will heißen: Der Quali-Beste trifft auf den 50., der Zweite auf den 49. und so weiter und so fort.

Die 25 Sieger plus fünf "Lucky Loser" schaffen den Sprung in das Finale der Top 30. Es heißt also, von Beginn an auf der Hut zu sein. Das weiß auch Top-Favorit Stefan Kraft, der 2014/15 zum ersten und bis dato einzigen Mal das deutsch-österreichische Prestige-Event rund um den Jahreswechsel für sich entschieden hat.

"Bei der Tournee darfst du kein Zeichen von Schwäche zeigen, du musst alle vier Schanzen auf höchstem Niveau beherrschen – und das innerhalb kurzer Zeit. Das ist die Herausforderung", weiß der 30-jährige Salzburger.

Neben Kraft gehören Landsmann Jan Hörl, Andreas Wellinger (D), Karl Geiger (D), Titelverteidiger Halvor Egner Granerud (Nor) oder Ex-Grand-Slam-Champion Ryoyu Kobayashi (Jpn) zum Kreis der Anwärter auf den Goldenen Adler. Im Idealfall kann ein Skispringer rund 162.000 Euro bei der Tournee verdienen. Dafür braucht es neben dem Gesamttriumph vier Einzelsiege und Erfolge in allen Qualifikationen. Ohne diverse Nebengeräusche garantiert der Tournee-Titel 100.000 Schweizer Franken (umgerechnet 106.000 Euro).

Solche Dimensionen sind auch für die Damen, die unter der Regie des Österreichischen und Deutschen Skiverbandes um ihre erste Vierschanzentournee kämpfen, erstrebenswert. Im Moment gibt es nur ein Trostpflaster: Am Samstag (17.45 Uhr, ORF 1) steigt ein Bewerb in Garmisch, wo Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig nach Knieproblemen ihr Comeback geben wird. Am 1. Jänner (16.15 Uhr, ORF 1) findet in Oberstdorf ein Neujahrsspringen statt. Einen Namen hat das Konstrukt auch, man spricht von der "Two Nights Tour".

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos