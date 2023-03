Die Sehnsucht nach der Goldmedaille

Nach insgesamt 13 Bewerben bei der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel und zur Halbzeit der nordischen Titelkämpfe in Planica wartet Österreich nach wie vor auf die erste Goldmedaille. Bei einem Blick auf das Restprogramm in Slowenien tut sich durchaus die eine oder andere Möglichkeit auf. „Mit vier Medaillen (zwei aus Silber, zwei aus Bronze, Anm.) ist es ganz okay.