Die Polen zündeten in Garmisch eine Neujahrsrakete

Der norwegische Saison-Seriensieger und Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud kommt als Halbzeit-Führender der 69. Vierschanzentournee nach Österreich. Der 24-Jährige überzeugte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit einem zweiten Rang, gegen Titelverteidiger Dawid Kubacki war diesmal aber kein Kraut gewachsen.

Der Pole feierte mit einem grandiosen zweiten Sprung und der Schanzenrekordweite von 144 Metern seinen fünften Erfolg im Weltcup. "Ich bin unglaublich glücklich. Wenn man bedenkt, dass wir um ein Haar nicht bei der Tournee antreten hätten können, ist das überragend", sagte Kubacki und sprach den teaminternen Corona-Fall vor dem Auftaktbewerb in Oberstdorf an.

Wie fit die Polen sind, untermauerten sie mit einem brillanten Mannschaftsergebnis. Mit Kubacki, Piotr Zyla (3.) und Kamil Stoch (4.) landete ein Trio in den Top Vier und damit noch vor dem besten Österreicher. Philipp Aschenwald wurde Sechster und hat diese Position auch in der Gesamtwertung inne. Der Rückstand auf Granerud beträgt bereits 24,3 Punkte.

Rückschlag für Kraft

"Ich bin sehr zufrieden, habe mich wieder gesteigert", sagte der 25-jährige Zillertaler Aschenwald. "Es fehlt nicht viel auf das Stockerl, vielleicht klappt es zu Hause." In Innsbruck (Sonntag) und Bischofshofen (6. Jänner) will sich die ÖSV-Equipe angriffslustig präsentieren, das gestrige Resultat – mit Daniel Huber (14.) schaffte es nur ein weiterer Athlet in die Top 15 – ist ausbaufähig.

Philipp Aschenwald Bild: REUTERS

Das weiß auch Skiflug-Weltrekordhalter Stefan Kraft, der sich keine Chancen mehr auf den "goldenen Adler" ausrechnen darf. Ein verkorkster zweiter Sprung ließ den Salzburger in Garmisch auf den enttäuschenden 28. Rang abrutschen. Das tut weh. "Mich hat es beim Vorbau ein bisschen verdreht, ich weiß nicht genau, woran ich gescheitert bin. Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Das war nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Ich muss das abhaken und analysieren", sagte der 27-Jährige: "Ich hatte eigentlich coole und stabile Sprünge. Ich habe keine Ahnung, wo der eine herkommt."

Noch schlechter lief der Wettkampf für Markus Schiffner (33.) und Michael Hayböck (34.), die wie schon in Oberstdorf das Finale der Top 30 verpassten.

Gar kein Resultat verbuchte Marius Lindvik. Der Vorjahressieger auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch glänzte diesmal unfreiwillig durch Abwesenheit. Dem Norweger, der in Oberstdorf Dritter gewesen war, wurde ein eitriger Weisheitszahn rausoperiert, für Lindvik ist die Tournee damit gelaufen. So ein Pech.

Schon heute (13.30 Uhr, ORF 1) steigt in Innsbruck die Qualifikation für das Bergisel-Springen am Sonntag (13.30 Uhr, ORF 1). Der ÖSV wird dank der nationalen Gruppe mit einem Großaufgebot von 13 Mann, darunter drei Oberösterreicher, vertreten sein.

Neben den beiden UVB-Hinzenbach-Athleten, Schanzenrekordhalter Hayböck (138 Meter) und Schiffner, drängte sich Maximilian Steiner (WSV Bad Ischl) auf. Der 24-jährige Ebenseer überzeugte zuletzt beim Continental Cup in Engelberg mit einem fünften Rang und einem Tagessieg.

Der bis dato letzte rot-weiß-rote Triumphator auf dem Bergisel war Gregor Schlierenzauer (30) vor acht Jahren. Der Routinier steigt heute in die Tournee ein. "Natürlich war ich enttäuscht, dass ich in Oberstdorf und Garmisch nicht dabei sein durfte. Ich hoffe, dass ich gute Leistungen zeigen kann", sagte der Tiroler, der in dieser Saison im Weltcup über die Ränge 24 und 30 in Engelberg nicht hinausgekommen war. (alex)