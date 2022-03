Die Biathlon-Szene trägt Trauerflor

Die Stimmung in Kontiolahti ist gedämpft. Das hat aber nichts mit Nachwehen der Olympia-Strapazen zu tun, es ist vielmehr der Krieg in der Ukraine, der den Biathlon-Tross in Atem hält. Vor der heutigen (14.30 Uhr, ORF 1) 4 x6-Kilometer-Weltcup-Staffel der Damen mit Österreichs Quartett Lisa Hauser, Anna Juppe, Julia Schwaiger und Dunja Zdouc löste eine Hiobsbotschaft große Betroffenheit unter den Aktiven aus.

Yevgeny Malyshev (19), ehemaliges Mitglied des ukrainischen Nachwuchs-Nationalteams, kam bei den Kämpfen nahe seiner Heimatstadt Charkiw ums Leben. Vor zwei Jahren hatte er seine Karriere beendet und sich für den Militärdienst gemeldet.

"Das ist einer zu viel. Beendet den Krieg!", schrieb der Norweger Johannes Thingnes Bö, der bei den Winterspielen in Peking vier Goldmedaillen gewonnen hatte. Der ukrainische Biathlon-Verband kommentierte die Schreckensnachricht mit den Worten "Helden sterben nicht".

Malyshev ist nicht das einzige Opfer aus der Sportszene. Auch die ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21) von Zweitligist Karpaty Lviv und Dmytro Martynenko (25) vom Regionalverein FC Gostomel sind getötet worden. "Der Fußball hat erste Verluste erlitten. Mögen sie beide in Frieden ruhen", twitterte die internationale Spielervertretung FIFPRO.

Der ukrainische Ex-Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji hat sich mit einer emotionalen Botschaft aus dem Kriegsdienst gemeldet und ein Foto gepostet, das ihn in Militär-Uniform mit Helm zeigt. "Ich bin allen dankbar, die mir schreiben und sich Sorgen um meine Familie machen, und denen, die die Ukraine unterstützen", schrieb der 30-Jährige, der noch vor zwei Wochen im Olympia-Einsatz gewesen war. "Jetzt bin ich in meiner Heimatstadt Ternopil in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während eines Luftalarms aufgenommen", erläuterte Pidrutschnji. Auch Julia Dschima, die 2014 Olympia-Gold mit der ukrainischen Staffel gewonnen hat, dient ihrem Land.

Gestern entschied der Biathlon-Weltverband IBU, russische und belarussische Athleten bei den Weltcups doch nicht zuzulassen. Die IBU folgt damit der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees.