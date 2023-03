Der letzte Akt: Eine Marathon-Saison endet mit der Weitenjagd von Planica

Während Alpine, Kombinierer, Biathleten, Langläufer, Skicrosser und Freestyler bereits in der Sommerpause weilen, sind die (männlichen) Skispringer nach wie vor aktiv. Morgen biegt die längste Saison in der Geschichte mit der Skiflug-Qualifikation (10.20 Uhr) in Planica in die Zielgerade ein. Drei Wettkämpfe stehen noch auf der Agenda: morgen der erste Einzelbewerb (14.50 Uhr), am Samstag ein Teamevent (9.50 Uhr) und am Sonntag (9.55 Uhr, jeweils ORF 1) das zweite Einzel.

Die wesentlichen Entscheidungen sind de facto gefallen: Halvor Egner Granerud (Nor), der mit einem Preisgeld von 433.800 Franken Top-Verdiener dieses Winters ist, hat die große Kristallkugel für den Gesamt-Champion sicher, der Nationencup sollte zur Beute der österreichischen "Adler", die 1210 Punkte Vorsprung auf Norwegen haben, werden.

Krafts Legendenstatus

Stefan Kraft (262.850 Franken) schob sich in der Weltcupwertung vor Dawid Kubacki (Pol), der die Saison wegen einer schweren Erkrankung seiner Frau frühzeitig beendet hat, auf Platz zwei. Diese Position will der 29-jährige Salzburger auf seiner Lieblingsschanze erfolgreich verteidigen. Gefahr droht nur von Lokalmatador Anze Lanisek, der Slowene liegt 121 Zähler hinter Kraft, der in dieser Saison schon 15 Stockerlplätze erreicht hat und noch um die kleine Kugel im Skiflug-Weltcup kämpft. Dem Pongauer fehlen 60 Punkte auf Granerud.

"Für uns endet eine im Großen und Ganzen sehr gute Saison", sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl mit Blick auf einen wahren Marathon-Kalender mit 91 Wettkämpfen (Damen und Sommer-Grand-Prix inklusive). "Im Nationencup haben wir deutlich die Nase vorn, das war unser erklärtes Ziel. Stefan Kraft ist hervorzuheben, weil er wieder bewiesen hat, warum er in einem Atemzug mit den größten Legenden unseres Sports genannt werden muss", erläuterte der Tiroler, der folgende sieben Mann für den Showdown in Slowenien nominiert hat: Kraft, Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Jan Hörl Manuel Fettner, Clemens Aigner und Clemens Leitner. Der Ebenseer Maximilian Steiner, der den Salzkammergut-Rekord hält, ist diesmal nicht dabei.

Stimmungsvolle Atmosphäre

Die Akkus sind trotz der Strapazen nicht leer. "Die Athleten sind voll motiviert und wollen noch einmal richtig zeigen, was sie draufhaben", betonte Widhölzl. Die Atmosphäre im Stadion sollte passen, Tickets sind ab sechs Euro zu haben. Damit ist diese Abschlussveranstaltung deutlich günstiger als die nordische WM Ende Februar in Planica, wo sich der Zuschauerzuspruch in Grenzen hielt.

Wie weit es auf der "Letalnica bratov Gorisek" gehen kann, bewies Gregor Schlierenzauer am 22. März 2018. Damals segelte der 33-jährige Gewinner von 53 Weltcup-Einzelspringen auf die von Kraft 2017 in Vikersund aufgestellte Weltrekordmarke von 253,5 m, er griff aber nach der Landung in den Schnee. Was passiert morgen?

Fliegt Michael Hayböck noch in die Top Ten?

Michael Hayböck (UVB Hinzenbach) kämpft noch um eine Top-Ten-Platzierung im Gesamt-Weltcup der Skispringer. Vor den beiden Individual-Skifliegen in Planica trennen den 32-jährigen Theninger 57 Punkte vom auf Rang zehn liegenden Deutschen Karl Geiger. Das scheint aufholbar, zumal Hayböck mit dem Riesen-Bakken in Slowenien gut zurechtkommt. "Mir taugt diese Anlage, Skifliegen ist immer etwas Besonderes", sagte der Routinier, der hier seit 2015 schon neun Mal unter den besten zehn gelandet war. Ein Stockerlplatz geht ihm aber noch ab. 2016 und 2021 war Hayböck in Planica jeweils Vierter.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos