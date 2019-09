Die vom Sportland Oberösterreich eingesetzte Expertenkommission stellte gestern ein umfangreiches Präventions- und Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch im Sport vor. Ausgangspunkt waren OÖN-Berichte von ehemaligen Langläuferinnen gewesen, die im März dieses Jahres Übergriffe ihres Trainers in den 90er-Jahren öffentlich gemacht hatten. Die Kommission erarbeitete seit April Empfehlungen an die Politik. "Deren Umsetzung beginnt praktisch jetzt", so Sportlandesrat Markus Achleitner.