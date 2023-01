Der Innsbrucker Bergisel fährt seine Krallen aus

"Der Bergisel ist halt ab und zu a blede Sau." Der Deutsche Markus Eisenbichler nahm sich 2021 kein Blatt vor den Mund, nachdem sein Freund und Zimmerkollege Karl Geiger in Innsbruck alle Tournee-Chancen verspielt hatte. Zwei Jahre später sollte es so etwas wie ein Déjà-vu geben. Geiger, der als Gesamt-Fünfter aus Garmisch angereist war, setzte die Qualifikation komplett in den Sand, als 51. hat er im heutigen dritten Bewerb des 71. Vierschanzenevents (13.30 Uhr, ORF 1) kein Leiberl und damit auch keinen Punktezuwachs. Der 29-Jährige wird im Klassement durchgereicht werden: "Es ist ultrabitter, das war jetzt einfach ein Murks", der DSV-Cheftrainer Stefan Horngacher sprachlos zurückließ. Mit so einem Desaster hatte niemand gerechnet.

Das tut auch dem Veranstalter weh, der sich Tausende Besucher aus dem Nachbarland erwartet hat. Geigers Bruchlandung ist ein echter Stimmungsdämpfer. Gestern waren 5500 Fans im "Kessel", heute sollten es mehr als 15.000 werden, auch wenn Österreichs Skispringer wie jene der Deutschen keine Aussicht auf den "Goldenen Adler" haben.

Die Musik machen andere Nationen. Zum Beispiel die Polen, die den Druck auf den souveränen Tournee-Führenden Halvor Egner Granerud aus Norwegen erhöhen. In der Ausscheidung dominierte Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki vor Landsmann Kamil Stoch, Granerud büßte als 13. zwölf Meter und 21,8 Punkte auf Kubacki ein. Geht es in dieser Tonart weiter, dann könnte Kubacki, den in der Tournee-Wertung 26,8 Zähler von Granerud trennen, als Nummer eins zum Dreikönigsspringen nach Bischofshofen weiterreisen.

Wintersport Wintersport Meistert Granerud heute seinen Schicksalsberg? Mit einem Psychologen als Flugbegleiter will der Norweger die Tournee-Führung verteidigen. von Alexander Pointner Meistert Granerud heute seinen Schicksalsberg?

Doch das ist Zukunftsmusik, der Bergisel, dessen langsame Anlaufspur gestern einigen Athleten Probleme bereitet hat, lässt aufgrund seiner Unberechenbarkeit und des ihn umgarnenden Mythos keine exakten Prognosen zu.

Solide ÖSV-"Adler"

Die ÖSV-"Adler" muss man auf dem Zettel haben, die Qualifikation bestätigte das kollektiv starke Abschneiden von Garmisch, wo ein Quintett in die Top Zwölf gesprungen war. Gestern landeten fünf Österreicher zwischen Platz sechs (Stefan Kraft, Jan Hörl) und 14. Sehr gut, aber eben nicht absolute Weltspitze. "Es waren echt solide Sprünge. Wenn beim Wettkampf an die 20.000 Zuschauer da sind, wird das genial", sagte Kraft, der die Enttäuschung von Garmisch (Rang 18) abgeschüttelt hat.

Vielleicht klappt es mit einem jener Stockerlplätze, die in den vergangenen zehn Jahren aus rot-weiß-roter Sicht rar gesät waren. Seit dem Sieg von Gregor Schlierenzauer 2013 landete nur Kraft (2x Zweiter) auf dem Podest.

Wintersport Wintersport Extremvision Warum ist das Skispringen eigentlich ein Wintersport? von Christoph Zöpfl Extremvision

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper