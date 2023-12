Der "Hai" zeigt seine Zähne

Die deutschen Fans hat das Skisprung-Fieber schon gepackt, noch ehe die 72. Vierschanzentournee so richtig mit dem heutigen Auftaktbewerb in Oberstdorf (17.15 Uhr, ORF 1) beginnt. Die Allgäu-Arena ist seit Wochen restlos ausverkauft, bereits in der gestrigen Qualifikation verwandelten 16.300 Zuschauer den "Kessel" in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer und stimmten "Oh, wie ist das schön"-Gesänge an. Nicht ohne Grund.