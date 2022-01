Der doppelte Prim-Geiger

Gestern gewann der 28-Jährige vor Anze Lanisek (Slo) und seinem deutschen Landsmann Markus Eisenbichler.

Bester Österreicher war am Sonntag Jan Hörl, der nach einem dritten Halbzeitrang hinter Ryoyu Kobayashi an die fünfte Stelle zurückfiel. Abseits davon war die ÖSV-Ausbeute dürftig. Nur noch Stefan Kraft (9.) schaffte es gestern unter die besten zehn. Am Vortag war Manuel Fettner als 14. bester Österreicher. Wie der 36-Jährige im ORF erklärte, rechne er mit einem Olympia-Startplatz. Die Saisonsieger Hörl, Kraft und David Huber gelten im ÖSV als gesetzt.