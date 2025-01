Daniel Tschofenig: Auf Morgensterns Spuren

Im Sport kann es schnell gehen. Vor etwas mehr als einem Monat war Daniel Tschofenig noch ohne Einzel-Weltcupsieg. Seither hat der 22-jährige Skispringer nicht nur vier Bewerbe gewonnen, sondern ist in das gelbe Trikot des Weltcupgesamtführenden geschlüpft und hat am Montag in Bischofshofen als erster Österreicher seit zehn Jahren die Vierschanzentournee für sich entschieden. "Ich bin sprachlos", war ob der Rasanz der Ereignisse ein doch recht treffender erster Kommentar des Kärntners,