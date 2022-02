Conny Hütter hatte Glück im Unglück

Die 29-Jährige verzog es bei mehr als 100 km/h in der Luft, Hütter landete quer und schlug mit Körper und Kopf hart auf.

Die Super-G-Siegerin von Garmisch rutschte den gesamten Zielhang hinunter und blieb zunächst regungslos liegen. Die Rettungskette funktionierte tadellos. Nachdem Hütter das Bewusstsein wiedererlangt hatte, verließ sie mit blutender Nase, aber auf eigenen Beinen das Stadion. Es bestand Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Stephanie Venier, die sich als Fünfte einen Startplatz beim Weltcupfinale sicherte, hatte Hütters Unfall am Start mitbekommen. "Natürlich ist das a bissl ungut. Du kannst nur versuchen, das im Rennen auszublenden. Ich bin so froh, dass offenbar nicht allzu viel passiert ist", sagte die Tirolerin, die ihr bestes Resultat seit mehr als zwei Jahren herausgefahren hatte. "Das ist die schönste Platzierung meiner Karriere", betonte Venier, die 2017 in St. Moritz Vize-Weltmeisterin gewesen war.

Die Schweizerin Priska Nufer, die nicht für die Olympischen Spiele nominiert worden war, feierte in ihrem 144. Weltcuprennen ihren Premierensieg. Übrigens vor Ester Ledecka (Cze), die am Samstag gewonnen hatte. Weil Petra Vlhova 16. wurde, führen die Slowakin und Mikaela Shiffrin (USA) acht Rennen vor Schluss ex aequo im Gesamt-Weltcup. Beide haben 1026 Punkte.

Doppelsieger Kristoffersen

Für Henrik Kristoffersen war Garmisch eine Reise wert. Der Norweger gewann beide Herren-Slaloms. Gestern profitierte er von den Ausfällen der Top 3 nach dem ersten Durchgang, Loic Meillard, Ramon Zenhäusern (beide Sui) und Johannes Strolz. "Schade für sie, der Rennsport ist hart", sagte Kristoffersen. "Der zweite Lauf war nichts für Jungs, sondern für Männer."

Kristoffersen nahm aus Garmisch 200 Punkte und Trophäen mit. Bild: GEPA

Strolz, der am Samstag Vierter hinter Manuel Feller (3.) gewesen war, streute dem Doppel-Sieger Rosen. "Technisch ist Henrik ein unglaublich starker Skifahrer und auf so grobkörnigem Schnee pfeilschnell." Marco Schwarz belegte gestern Rang fünf.