Comeback von Michael Hayböck

Der 30-Jährige aus Kirchberg-Thening, der sich einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes zugezogen hatte, fühlt sich wieder fit und steht im Aufgebot für den Sommer-Grand-Prix am Samstag in Courchevel. Mit Markus Schiffner und Maximilian Steiner werden zwei weitere Oberösterreicher im Einsatz sein. Auch Stefan Kraft meldet sich nach einer Zehenblessur zurück. Die Damen um Sara Marita Kramer bestreiten ihren Wettkampf bereits am Freitag.