Comeback im Stadion

Nach der Corona-Pause kehrt der Biathlon-Zirkus heute zurück in die Fußball-Arena auf Schalke (18 Uhr live im ZDF). Zehn Paare treten bei der World Team Challenge gegeneinander an. Für Österreich werden Weltmeisterin Lisa Hauser und Felix Leitner die Fahnen hochhalten. Die Tirolerin kommt mit einer großen Portion Selbstvertrauen zum Publikumsevent in Gelsenkirchen, hat die 29-Jährige mit dem Massenstart in Annecy (Fra) doch das letzte Weltcuprennen vor Weihnachten gewonnen.

Als Favorit gilt Titelverteidiger Norwegen, der statt Saisonüberflieger Johannes Thingnes Bö den Gesamtweltcupvierten Vetle Sjastad Christiansen und Ingrid Landmark Tandrevold an den Start schickt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper