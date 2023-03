Blechvogel Kraft trotzig: "Ich bin in einer super Form"

Stefan Kraft, Michael Hayböck (UVB Hinzenbach), Jan Hörl, Daniel Tschofenig, Manuel Fettner – dieses Quintett hält am Freitag (17.30 Uhr, ORF 1) im WM-Einzelspringen von der Großschanze in Planica die rot-weiß-rote Fahne hoch. Die Erkenntnisse der bisherigen Abend-Events in Slowenien verheißen nicht das Beste, auch diesmal könnte wechselnder Wind zum entscheidenden Faktor werden.

Doch davon dürfen sich die Athleten nicht irritieren lassen, unwirtliche Einwirkungen von außen gehören zu ihrem Freiluftsport. Das weiß auch Kraft, der als Titelverteidiger abhebt. 2021 in Oberstdorf triumphierte der 29-jährige Salzburger vor dem Norweger Robert Johansson und dem Deutschen Karl Geiger. "Es wird wieder ein harter Fight, aber ich freue mich drauf. Ich bin in einer super Form, habe meine Sachen beieinander, bin körperlich topfit und gesund. Eigentlich sollte alles passen", betonte Kraft, der die Enttäuschungen auf der Normalschanze weggesteckt hat.

"Damals sind wir auf der Kleinen auch paniert worden"

Anfangs taten die beiden vierten Ränge im Einzel und im Mixed-Team weh, jetzt stehen die Zeichen wieder auf Angriff. Auch bei ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl, der an die WM 2021 erinnert: "Damals sind wir auf der Kleinen auch paniert worden, auf der Großen war es dann ganz anders."

Der Kreis der Favoriten ist jedenfalls groß. In dieser Weltcup-Saison gab es sechs verschiedene Einzelgewinner: Der Gesamt-Führende Halvor Egner Granerud (Nor) gewann zehn Springen und die Vierschanzentournee, Dawid Kubacki (Pol) feierte fünf Erfolge, Lokalmatador Anze Lanisek (Pol) drei, Stefan Kraft zwei, detto Ryoyu Kobayashi (Jpn) und Andreas Wellinger (D). Auch Piotr Zyla (Pol), der auf der Normalschanze seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt hat, darf man nicht außer Acht lassen.

"Ich hoffe, dass das Wetter stabiler wird und wir einen wirklich fairen Wettkampf sehen", sagte Widhölzl: "Es kann schnell gehen im Skispringen, das sieht man bei den Deutschen. Die schleudert es das ganze Jahr, und jetzt haben sie eine erfolgreiche WM."

Staffel-Gold an Norwegen

In der Langlauf-Staffel der Damen (4 x 5 km) triumphierte das norwegische Quartett um Ingvild Flugstad Östberg, die die entscheidende Attacke lanciert hatte. Top-Favorit Schweden musste sich mit Bronze hinter der deutschen Equipe begnügen. Ein österreichisches Team glänzte durch Abwesenheit, das wird heute (12.30 Uhr, ORF 1) in der Herren-Staffel (4 x 10 km) auch nicht anders sein.

Für den Samstag (30 km klassisch der Damen mit Massenstart, 12 Uhr, ORF 1) scheint zumindest ein Comeback der Olympia-Bronzenen im Skiathlon, Teresa Stadlober, möglich. Die 30-Jährige befindet sich nach einer Erkrankung auf dem Weg der Besserung.

