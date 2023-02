Biathlon-WM: Sprint-Gold an Herrmann-Wick - Hauser 13.

Lisa Hauser schoss fehlerfrei, ließ aber in der Loipe zu viel Zeit liegen. Am Ende wurde es Rang 13 (1:08,7). Dunja Zdouc (45.) und Anna Gandler (49.) sind ebenfalls am Sonntag in der Verfolgung dabei.

Hauser erwischte keinen guten Tag auf Skiern. "Ich ärger' mich gescheit, ich denke mit 0/0 wäre viel möglich gewesen. Einige Gute haben gepatzt, das hätte ich ausgenützt, aber dennoch ist es nicht das zufriedenstellende Ergebnis", sagte Hauser im ORF-TV. Es sei ein schwieriges Rennen gewesen, das sie nun abhaken müsse. "Gescheit erholen und am Sonntag nochmals angreifen", sagte sie im Hinblick auf die Verfolgung.

Zdouc (2/+2:18,7) und Gandler (3/2:23,6) haderten jeweils mit ihren Schussleistungen. "Es ist total ärgerlich, dass ich zweimal den letzten verschossen habe", erklärte Zdouc. Gandler berichtete, eigentlich nicht nervös gewesen zu sein, weshalb sie es sehr verwunderte, dass sie nicht besser getroffen habe. Die Laufleistung war gut. Die Teilnahme an der Verfolgung der besten 60 verpasst haben Anna Juppe als 72. (4/3:15,0) und Tamara Steiner als 80. (3/3:46,9).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper