Bandscheiben-OP: Michael Hayböck bald wieder fit

Der von Michael Gabl in Innsbruck vorgenommene Eingriff am 30-jährigen Kirchberg-Theninger ist erfolgreich verlaufen. In Hinzenbach hatte Hayböck noch starten können, doch vor dem Sommerfinale in Klingenthal waren nach der Anreise die Schmerzen zu groß geworden. Arzt Gabl stellte "sogenannte Ausfälle, also Taubheitsgefühle im linken Bein" fest.

"Ich habe gleich nach der Operation gemerkt: Okay, die Schmerzen sind weg. Ich konnte sogar schon wieder ein bisschen in meinem Zimmer hier im Krankenhaus schmerzfrei herumspazieren", berichtete Hayböck, der bald wieder ins Training einsteigen sollte.

Der Weltcup-Auftakt in Nischnij Tagil (19. November) dürfte aber noch zu früh kommen.