Baldur Preiml, ein  Großmeister der Gedankensprünge

Als Skispringer hat er neben anderen Erfolgen 1968 Olympia-Bronze gewonnen. Aber jeder, der den Namen Baldur Preiml hört, denkt nicht an den Spitzensportler, sondern an den legendären Trainer und charismatischen Vordenker. Der Mann, der den österreichischen Skispringern in den 1970-er- und 1980-er-Jahren mit damals völlig neuartigen Trainingsmethoden Flügel verlieh, hat jetzt selbst seinen Flug in die Ewigkeit angetreten. Preiml starb im Alter von 85 Jahren in Spittal an der Drau.

Toni Innauer, Karl Schnabl, Alois Lipburger, Willi Pürstl, Reinhold Bachler oder Hubert Neuper – die Schützlinge von Baldur Preiml bildeten in seiner Trainer-Ära ein Wunderteam, das nicht nur mit weiten Sprüngen und großartigen Stilnoten verhaltensauffällig war. Die Methoden ihres "Fluglotsen" waren damals um Jahre ihrer Zeit voraus. Preiml optimierte nicht nur das Material mit speziellen Laufflächen für die Ski, luftdurchlässigen Anzügen oder Wadenstützen in den Schuhen, er stellte auch die Ernährung um - die Adler wurden zu "Körndlfresser" - und trainierte neben dem Körper vor allem auch den Geist. "Unser Ziel war es, an die ostdeutschen Springer, die damals führend waren, heranzukommen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, den Trainingsumfang so zu intensivieren, wie sie. Die psychologische Komponente war wesentlich", sagte Preiml, der im Springer-Team unter dem Arbeitstitel "Die Kunst des positiven Denkens" das autogene Training kultivierte. Nach seinen Trainerjahren leitete der ausgebildete Sport- und Geschichte-Lehrer von 1987 bis 1991 die Sportabteilung im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport und machte sich später als Mentalcoach und Seminarleiter selbständig.

Die Seele atmet auf

Seine sportliche Laufbahn begann der Naturbursch aus dem kärnterischen Lurnfeld, der in seiner Jugend auch als Schafhirte auf einer Alm arbeitete, in der Leichtathletik. Mitte der 1950-er-Jahrte wurde beim WSG Radenthein sein Potential als Skispringer entdeckt. Dieser Sport hat Preiml dann nicht mehr losgelassen. "Skispringen war für mich deshalb so attraktiv, weil ich vom Erlebnisgehalt her etwas erlebt habe, was Freiheit vom Zwang und vom Gefängnis des Körpers bedeutet hat. Beim Sprung ist die Seele befreit und atmet auf."

In seinem letzten Buch "Wenn zeitlos aktuell wird", das der Vater von drei Kindern vor zwei Jahren veröffentlichte, beschenkt Preiml seine Leserschaft mit zahlreichen wertvollen Denkanstößen, die man 1:1 an eine Pinwand hängen könnte. Wenn man es schafft, den inneren Schweinehund zu überwinden, wird dieser unser "größter Entwicklungshelfer", heißt es da. Jeder Tag wäre ein "geniales Klassenzimmer, um die Höhen und - die gleichzeitig auch mitgelieferten – Tiefen zu erfahren und zu erleben". Wie wichtig es sei, die "Lärmmaschine im Kopf" manchmal zu stoppen, begründet Preiml so: "Das Glück ist bereits in uns, und wer stehen bleibt und still wird, der kann es entdecken."

Baldur Preiml war ein Großmeister der stilsicheren Gedankensprünge. Er hat die Welt verlassen, sein Vermächtnis lebt weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Redakteur Christoph Zöpfl