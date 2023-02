Ausgerechnet vor Hinzenbach: Überfliegerin ist die Leichtigkeit abhandengekommen

HINZENBACH. Die Ränge zehn und 13 zuletzt in Willingen waren ungewohnt für Eva Pinkelnig. Schließlich hatte die Vorarlbergerin davor die Skisprung-Saison praktisch nach Belieben dominiert, war in 13 von 15 Bewerben auf dem Podest – davon sechsmal ganz oben – gestanden. Sie sei ausgelaugt, gestand die Weltcupführende zuletzt, was zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Planica ein Warnsignal ist. Nichtsdestoweniger wird die 34-Jährige die beiden Heimspringen am Freitag und Samstag in Hinzenbach nicht auslassen.

"Es tut gut, wenn man im Rhythmus bleibt", begründet ÖSV-Trainer Harald Rodlauer die Entscheidung. Würde sie sich eine Auszeit nehmen, würde sie gut präparierte Schanzen zum Training benötigen. "Da ist es besser, man macht zwei Wettkämpfe", so Rodlauer, für den die leeren Akkus seiner Sportlerin nicht überraschend kommen. "Es ist ein bisschen viel gewesen für sie. Vom November weg immer auf höchstem Level: Dass einmal so ein Einbruch kommt, ist ganz normal. Sie wird sich in Hinzenbach sicher ganz anders präsentieren." Zum einen, weil sie sich körperlich wieder erfangen habe, zum anderen, weil ihr die Schanze im Eferdinger Becken liegt.

Letzteres gilt auch für Rasnov (Rumänien), wo eine Woche später die letzten Weltcupbewerbe vor der WM stattfinden. Schreibt Pinkelnig bei beiden wieder gut an, dürfte ihr der Gesamtweltcupsieg – sie hat 139 Punkte Vorsprung auf die Deutsche Katharina Althaus – kaum mehr zu nehmen sein.

Mit drei Oberösterreicherinnen

Während mit Chiara Kreuzer zuletzt wieder eine ÖSV-Springerin in Schwung kam, die das Gefühl eines Hinzenbach-Siegs (2020) schon kennt, wird mit Sara Marita Kramer die Ausnahmeerscheinung des vorigen Winters fehlen. Die 21-Jährige bekam nach dem Japan-Trip Mitte Jänner eine Auszeit verordnet. Die Salzburgerin hinterließ bei ihren jüngsten Trainingssprüngen "einen guten Eindruck", so Rodlauer, der auf eine starke WM-Form der Salzburgerin hofft.

Neben der erfahrenen Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger werden in Hinzenbach mit Katharina Ellmauer (NT Salzkammergut) und der Junioren-WM-Dritten Julia Mühlbacher (SC Höhnhart) zwei weitere Oberösterreicherinnen an den Start gehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper