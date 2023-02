Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/AL BELLO

Im Weltcup ist der 29-Jährige heuer vorne bei der Musik dabei, in der Rolle des Jägers fühlt sich Österreichs Rekordweltmeister diesmal besonders wohl.

Zwölf WM-Medaillen, darunter vier in goldener Farbe, hat Stefan Kraft schon bei sich zuhause in Salzburg hängen. Der 29-jährige WM-Spezialist ist auch bei den Titelkämpfen in Planica – die Herren starten Samstag auf der Normalschanze – der heißeste heimische Kandidat auf Podiumsplätze. Doch Kraft kennt genauso gut die Kehrseite der Medaille, wie er im OÖN-Gespräch vor den Titelkämpfen erzählt.