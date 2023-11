Auf der Achterbahn der Gefühle

Die Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt (bis zu –17 Grad) im finnischen Ruka am Polarkreis decken sich in etwa mit dem Stimmungsbarometer bei Österreichs nordischen Kombinierern. Die Seele leidet, die Gedanken kreisen um den abwesenden Cheftrainer Christoph Eugen, der Anfang Oktober bei einem tragischen Bergunfall am Großen Barmstein nahe Hallein seine Ehefrau verloren hat.