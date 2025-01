An der 19-jährigen Nika Prevc führte kein Weg vorbei

Die Slowenin Nika Prevc war bei der Premiere der sogenannten Two Nights Tour der Skisprung-Damen nicht zu schlagen. Die 19-Jährige gewann nach dem Auftaktbewerb in Garmisch-Partenkirchen auch das Finale in Oberstdorf und hatte in der Endabrechnung 19 Punkte Vorsprung auf die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Dritte im Gesamtklassement wurde die deutsche Weltcup-Führende Katharina Schmid.

Die Österreicherinnen hatten im Rennen um die Trophäe kein Wörtchen mitzureden. Eva Pinkelnig, die in Garmisch noch Dritte gewesen war, rutschte als Zwölfte von Oberstdorf auf Rang acht ab. "Es waren total wechselnde Bedingungen. Man kann sagen, dass es einfach nicht mein Tag war. Ich werde jetzt ein paar Tage daheim verbringen und dann in Villach wieder angreifen", sagte die Vorarlbergerin.

Die beiden Heim-Weltcup-Bewerbe in Kärnten gehen am Sonntag (11.15 Uhr, ORF 1) und Montag (14.20 Uhr, ORF 1) über die Bühne.

Die beste rot-weiß-rote Athletin in Oberstdorf war Jacqueline Seifriedsberger vom SC Waldzell. Die Schildornerin klassierte sich als Achte und gesamt als Zehnte. Die 33-Jährige weiß, dass sie noch Luft nach oben hat. "Ich habe schon gezeigt, dass ich es besser kann. Im Moment geht es mir nicht so leicht von der Hand, wir werden hart weiterarbeiten. Wir tüfteln, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel überlegt", sagte Seifriedsberger.

Die ehrgeizige Lisa Eder konnte nach ihrem neunten Rang überhaupt nicht zufrieden sein: "Der Jahresanfang war nicht gut, jetzt kann es nur besser werden", betonte die 23-jährige Tirolerin.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos