Am Stockerl vorbei

Sara Marita Kramer belegte zum Auftakt der Raw Air in Lillehammer Rang vier. Auf einen Stockerlplatz fehlten der Führenden im Skisprung-Weltcup 10,5 Punkte. Den Sieg sicherte sich Sara Takanashi (Jpn). Chiara Kreuzer wurde Zwölfte, Eva Pinkelnig 13., Jacqueline Seifriedsberger 17. Heute (16 Uhr, ORF 1) will Stefan Kraft den Grundstein für einen Raw-Air-Triumph legen. Der Team-Olympiasieger ist nach den Plätzen eins, eins und drei in Lahti in Hochform, im gestrigen Qualifying war Kraft Zweiter. "Lillehammer und Oslo sind zwei richtig lässige Schanzen. Ich freue mich riesig".

OÖ-Quartett heute im Einsatz

Bei der Junioren-WM in Zakopane wird es heute für vier Oberösterreicherinnen ernst. Sophie Kothbauer (UVB Hinzenbach), Vanessa Moharitsch, Julia Mühlbacher und Sahra Schuller (alle ASVÖ SC Höhnhart) starten im Einzel. Am Samstag steigt dann der Teambewerb, Sonntag das Mixed. Der Salzburger Stefan Rettenegger gewann dort gestern Gold in der Nordischen Kombination. Der 20-jährige Jugend-Olympiasieger von 2020 holte überlegen vor dem Finnen Perttu Reponen und dem Deutschen Tristan Sommerfeldt den Sieg. Im Juniorinnen-Bewerb wurde Annalena Slamik Fünfte.