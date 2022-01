Am Bergisel geht es ans Eingemachte

Vierschanzentournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (Jpn) gab gestern in der Qualifikation für das heutige Bergisel-Springen (13.30 Uhr, live auf ORF1) einmal mehr den Ton an. Beim Klassiker in Innsbruck fällt die Vorentscheidung um den Gesamtsieg. Die Lufthoheit hatten hier in der Vergangenheit aber oft auch schon die heimischen Adler.