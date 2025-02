Als Goldberger irrtümlich Silber umgehängt wurde

Der eine sitzt als ÖSV-Sportdirektor für alle Sparten an entscheidender Stelle, der andere kommentiert im ORF als TV-Experte die anstehenden Entscheidungen bei der nordischen WM in Trondheim, die heute eröffnet wird. Vor 28 Jahren waren dort in Norwegen Ex-Kombinierer Mario Stecher und Skisprung-Legende Andreas Goldberger als Sportler noch hauptverantwortlich dafür, dass die nordischen Titelkämpfe für Österreich und dessen damaligen Teamchef Toni Innauer zu