Allein auf weiter Flur: Leodolter steht vor WM-Debüt

Heute (12.30 Uhr) schlägt Philipp Leodolters große Stunde. Der 25-Jährige vom SC Union Hohenzell steht vor seinem nordischen WM-Debüt. Weil sich ein Virus im rot-weiß-roten Langlauf-Team ausgebreitet hat, wird der Innviertler über 15 Kilometer in der freien Technik allein auf weiter Flur unterwegs sein. Schon in der Vorbereitung ist Leodolter isoliert – Gesprächspartner am Esstisch hat er nicht. Eine Sicherheitsmaßnahme mit Blick auf die weiteren Wettkämpfe.