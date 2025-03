6. WM-Gold: Johannes Kläbo krönte sich über 50km zum König von Trondheim

Vor etwa 100.000 frenetischen Fans in Norwegen musste sich der 25-jährige Steirer am Samstag mit dem neunten Platz begnügen. Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo krönte sich mit seiner sechsten Goldmedaille im sechsten WM-Rennen zum König von Trondheim, der Lokalmatador setzte sich im Zielsprint gegen den Schweden William Poromaa durch.

Bronze ging mit Simen Hegstad Krüger an einen weiteren Norweger. Für Rekordweltmeister Kläbo war es die insgesamt 15. Goldmedaille. Vermeulen kam mit einem Rückstand von 4:07,4 Minuten etwas enttäuscht ins Ziel, stellte damit aber sein bestes WM-Resultat aus dem 10-km-Rennen im klassischen Stil am Dienstag ein. Damit wartet die ÖSV-Langlaufsparte weiter seit Ramsau 1999 auf das erste Edelmetall bei Weltmeisterschaften. Eine letzte Chance in Trondheim hat Teresa Stadlober im Frauen-Marathon über 50 km am Sonntag (11.30 Uhr), dem einzigen Bewerb am WM-Schlusstag.

Mehr zum Thema Ski Nordisch Ski-WM: ÖSV-Kombinierer holten in Trondheim Team-Silber TRONDHEIM. Die österreichischen Kombinierer haben im Teambewerb bei der Nordischen WM in Trondheim die Silbermedaille gewonnen, dabei aber von ... Ski-WM: ÖSV-Kombinierer holten in Trondheim Team-Silber

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper