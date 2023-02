18-jährige Mühlbacher mit blutendem Schienbein zu Team-Silber

Die Oberösterreicherin verletzte sich am Samstag zwischen den Durchgängen durch ein Stolper-Hoppala und zeigte unbeeindruckt von Schmerzen auch einen souveränen zweiten Durchgang.

"Brutal geil, dass ich mit einem offenen Schienbein so einen coolen Sprung heruntergelassen habe", meinte die seit Wochen in Hochform springende Junioren-WM-Dritte, die im Einzelbewerb als Elfte bereits eine große Talentprobe abgelegt hatte. Der Verletzungsgrad sei ihr erst bei der Materialkontrolle klar geworden. "Da habe ich gleich die Beule gesehen, und da ist auch schon das Blut herausgekommen."

Bei den Feierlichkeiten im Auslauf musste die humpelnde Innviertlerin von ihren Teamkolleginnen gestützt und getragen werden. Chiara Kreuzer zollte Mühlbacher großen Respekt. "Wir haben geschaut, dass wir sie erstversorgen, sie hat doch ein Loch im Schienbein. Sie hat sich wirklich gescheit angehaut, deshalb noch mehr Hut ab vor ihrer Leistung gebracht", so Chiara Kreuzer, die Mühlbacher bei der Flower-Ceremony huckepack durch den Auslauf getragen hatte. "Sie hat zu mir gesagt, die Landung hat zwar höllisch weh getan, aber sie hat es für das Team gemacht. Das macht diesen Wettkampf aus. Ein Gänsehautmoment - jeder gibt sein Bestes und tut es nicht nur für sich selbst", erläuterte die Salzburgerin.

Auch ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer zeigte sich beeindruckt von der Kaltschnäuzigkeit des Teenagers. "Mit dem Vorfall, ist es noch bemerkenswerter, wie sie den Sprung dann heruntergeklopft hat. Es ist schon ein Wahnsinn, was sie da bringt bei dieser WM, sogar in einem Teambewerb, wie sie damit umgeht mit dem Alter, da kann man nur den Hut ziehen."

Rodlauer hofft trotz der Blessur, dass Mühlbacher am Sonntag im Mixed-Bewerb antreten kann. "Ich glaube, es ist nicht so tragisch." Abklärung sollten erste Untersuchungen bringen. Mit der Nominierungsentscheidung zwischen Mühlbacher und Kreuzer werde man sich längstmöglich Zeit lassen, so Rodlauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.