Zwei Oberösterreicher in Lauerstellung

Ski-Star Vincent Kriechmayr ist bereit für den Saison-Endspurt, vom Coronavirus lässt er sich "nicht blöd machen". Auswirkungen hat es trotzdem auf den 28-jährigen Gramastettner. Weil die FIS das Weltcup-Finale in Cortina (18. bis 22. März) abgeblasen hat, endet die Saison für "Vinc" schon am Wochenende mit den letzten Speedrennen in Kvitfjell.

Kriechmayr, der beim Heim-Super-G in Hinterstoder triumphiert hat, ist die größte rot-weiß-rote Hoffnung auf die einzige Kristallkugel in diesem Winter. Der Hang in Norwegen liegt dem zweifachen WM-Medaillengewinner, am 8. März 2015 fuhr er in Kvitfjell seinen ersten von 15 Weltcup-Stockerlplätzen heraus. Damals war Kriechmayr Super-G-Zweiter, am 13. März 2016 sollte er dieses Resultat wiederholen.

Folgt der dritte Streich, wäre ihm damit möglicherweise sehr geholfen. Vor dem letzten Super-G am Sonntag (10.30 Uhr, ORF 1) liegt Kriechmayr in der Disziplinenwertung nur drei Punkte hinter dem Schweizer Mauro Caviezel, auch Matthias Mayer (41 Zähler zurück) darf sich noch kleine Chancen ausrechnen. "Natürlich ist die Kugel das große Ziel, dafür werden wir Gas geben", betonte der Doppel-Olympiasieger. Geht die Mission schief, würde der ÖSV zum ersten Mal seit 25 Jahren ohne Kristall bleiben.

Vor dem Super-G steht heute (11 Uhr, ORF 1) die Abfahrt auf dem Programm. Kriechmayr hat sich dafür mit der sechstbesten Trainingszeit in Position gebracht – und war trotzdem nicht Oberösterreichs Nummer eins. Da gibt es nämlich ein "Stehaufmännchen" namens Daniel Hemetsberger. Der 28-jährige Nußdorfer vom SV Unterach hat gestern alle verblüfft, er schwang bei seinem Weltcup-Comeback als Viertplatzierter ab. Das ist eine echte Sensation, wenn man sich Hemetsbergers Leidensgeschichte vor Augen führt.

Vier Kreuzbandrisse

Am 29. Dezember 2018 erlitt Daniel im Bormio-Super-G den bereits vierten Kreuzbandriss in seiner Karriere, aufgeben war aber nie eine Option für ihn. "Das Feuer lodert in mir", sagte der Kämpfer einmal zu den OÖN. 434 Tage nach dem schweren Sturz greift Hemetsberger heute in seinem erst vierten Weltcuprennen nach den ersten Punkten. Kriechmayr würde ihm die von Herzen gönnen: "Der Daniel ist ein klasser Bursch." Und der "Vinc" auch. Immer wieder bekommt Hemetsberger, der sich mit starken Leistungen im Europacup (sechs Top-Ten-Resultate seit Dezember 2019) aufgedrängt hat, Tipps von seinem engeren Landsmann. Das ist sehr lobenswert.

Weltcup-Finale in Cortina abgesagt

Der italienische Wintersportverband (FISI) hat das Finale des alpinen Ski-Weltcups in Cortina d’Ampezzo wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. „Die Gesundheit der Athleten und Betreuer hat Priorität“, sagte FISI-Präsident Flavio Roda. Der Internationale Skiverband FIS teilte mit, dass mangels Alternative die Saison kommende Woche mit drei Rennen in Aare für die Damen (Parallelslalom, Riesentorlauf, Slalom) und zwei in Kranjska Gora für die Herren (RTL, Slalom) zu Ende gehen wird.

Daraus ergibt sich, dass Beat Feuz schon vor der heutigen letzten Abfahrt in Kvitfjell zum dritten Mal in Folge die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen hat. Der 184 Punkte zurückliegende Wahl-Scharnsteiner Thomas Dreßen (D) kann den 33-jährigen Schweizer nicht mehr einholen. Feuz’ Landsfrau Corinne Suter darf sich sogar über zwei Kugeln freuen – die 25-Jährige ist in Abfahrt und Super-G Nummer eins.

Noch eindeutiger ist die Entscheidung im Nationencup, der erstmals seit 30 Jahren nicht an Österreich geht. Die Schweiz hat das rot-weiß-rote Team überflügelt, der Rückstand von 1093 Zählern spricht Bände. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (Zitat: „Unsere Punkte liegen im Spital“) hat die Niederlage akzeptiert und seinem Schweizer Amtskollegen Urs Lehmann schon vor der Cortina-Absage gratuliert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at