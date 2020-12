Zwei Oberösterreicher geben das Tempo vor

Mit dem heutigen Super-G und der morgigen Abfahrt in Val d’Isere (jeweils um 10.30 Uhr live in ORF 1) geht es in der Weltcupsaison der Ski-Herren erstmals richtig rasant zur Sache. Pünktlich dazu präsentieren sich die beiden oberösterreichischen Speed-Asse in Top-Form: Vincent Kriechmayr stellte beim gestrigen Abschlusstraining für die Abfahrt die deutliche Tagesbestzeit auf, mit 0,66 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der am Vortag dominiert hatte. 1,11 Sekunden hinter dem Gramastettner reihte sich der mit Startnummer 50 auf die Piste gegangene Daniel Hemetsberger als Fünfter ein. Ein Kunststück, das dem Nußdorfer auch schon im ersten Training gelungen war. Dabei war der 29-Jährige gar nicht ans Limit gegangen. "Unten bin ich eine hohe Position gefahren", sagte Hemetsberger, der einen 15. Platz heuer in Kvitfjell als bestes Weltcupresultat zu Buche stehen hat. Ändert sich das nun? "Es sind doch nur Trainings, davon kann man sich nichts kaufen", sagte Hemetsberger. Viele Favoriten hätten ihre Karten noch nicht aufgedeckt, weshalb er einen Platz unter den besten 20 anpeilt: "Das ist ein realistisches Ziel."

Matthias Mayer gestürzt

Nach seinem Materialwechsel von Fischer zu Head durfte Kriechmayr eine Portion Selbstvertrauen von seinen Trainingsleistungen mitnehmen. Vor dem Auftakt in seiner Spezialdisziplin, dem Super-G, wollte Oberösterreichs Sportler des Jahres heuer nicht die kleine Kristallkugel als Ziel ausgeben. "Das habe ich in den vergangenen Jahren stets getan und bin immer Zweiter geworden", sagte der 29-Jährige nach drei zweiten Plätzen in der Disziplinenwertung in Folge. Bei der Frage, wer die ersten Speed-Kristallkugeln für die ÖSV-Herren seit Hannes Reichelt 2008 (Super-G) und Klaus Kröll 2012 (Abfahrt) holt, wird neben Kriechmayr vor allem Matthias Mayer genannt. Der Kärntner hatte gestern bei einem Sturz im unteren Streckenabschnitt mit mehr als hundert Stundenkilometern Glück, dass er heil davonkam. "Ich bin zu gerade in die Kurve reingefahren. Es waren leichte Schläge beim Tor, dadurch bin ich ein bissl zu weit geworden, das Netz war sehr schnell da", berichtete der zweifache Olympiasieger, der bis dahin gut unterwegs war.

Für die ÖSV-Damen steht acht Wochen nach dem Auftakt in Sölden heute und morgen in Courchevel (Fra) erstmals wieder Riesentorlauf (jeweils 9.20 Uhr live in ORF 1) auf dem Programm. Nach den jüngsten Leistungen gab Damen-Cheftrainer Christian Mitter die Top-Ten als Ziel aus. Die Altenfeldnerin Elisa Mörzinger hofft auf Weltcuppunkte.