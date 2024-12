Zrinka Ljutic feierte im Semmering-Slalom Weltcup-Siegpremiere

Zrinka Ljutic ist das neueste Siegergesicht im alpinen Skiweltcup der Frauen. Die 20-jährige Kroatin verwies am Sonntag am Semmering mit zwei Bestzeiten im Slalom die Deutsche Lena Dürr (+1,75 Sek.) und Österreichs Ass Katharina Liensberger (+1,85) auf die Plätze. In Absenz der beiden verletzten Dominatorinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova sorgte Ljutic 18 Jahre nach Janica Kostelic für den ersten Weltcupsieg der kroatischen Skifrauen.

"Unglaublich, ein Traum", sagte die Junioren-Weltmeisterin 2022, die das Skifahren im Alter von drei Jahren in der Innerkrems erlernte, im ORF. Im ersten Durchgang konnte sich Ljutic noch auf den von ihrem Vater gesetzten Kurs "verlassen", auch im zweiten zeigte sie aber ihre Klasse und machte den Zauberberg mit einer weiteren Bestzeit zu ihrem ganz persönlichen magischen Ort.

Ljutic mit insgesamt 6. Podestplatz

Die Kroatin, in dieser Saison Zweite des Killington-Riesentorlaufs und seit ihrem Weltcup-Debüt im Jänner 2022 vor Sonntag insgesamt schon fünfmal am Stockerl, ließ sich auch von der Aussicht auf den Sieg nicht nervös machen. "Ich war so entspannt oben am Start und wollte wirklich attackieren. Ich bin so glücklich", erklärte Ljutic, die im Alter von drei Jahren das Skifahren in der Innerkrems erlernte.

Auch Liensberger, die am Samstag im Riesentorlauf als 40. den zweiten Durchgang noch klar verpasst hatte, präsentierte sich im Ziel freudestrahlend. Im ersten Durchgang auf Rang sieben liegend, legte sie in der "zweiten Halbzeit" ihre Zurückhaltung ab und ließ mit der zweitbesten Laufzeit aufhorchen. "Ich hab' alles gegeben und gewusst, dass es entweder aufgeht oder nicht", sagte die Vorarlbergerin, die nach dem Levi-Slalom im November (2.) zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest landete.

Weitere drei ÖSV-Läuferinnen in Top 13

Katharina Huber (+3,13), Franziska Gritsch (+3,51) und Katharina Truppe (+3,55) rundeten als Zehnte, Elfte und 13. ein gutes ÖSV-Resultat ab. Gerade für Huber, die mit einem kuriosen Sturz aus dem Starthaus am Samstag in sozialen Netzwerken unfreiwillig Berühmtheit erlangt hatte, war es nicht einfach. "Das Video ist ziemlich viral gegangen, ich muss es mit Humor nehmen. Es ist schon vielen richtig Guten und Großen passiert, ich gehöre jetzt auch dazu", erklärte die Niederösterreicherin. "Mit einem 10. Platz wären meine Follower nicht so gestiegen." Gezeichnet von Schrammen auf Kinn und Nase gab sie zu, dass das Hoppala mental nicht leicht zu verarbeiten war. "Am Start war ich g'scheit nervös, der war heute sicher das Herausforderndste."

Ihr mit Abstand bestes Resultat der Saison schaffte Gritsch. Mit einer starken Vorstellung in Durchgang zwei verbesserte sich die Tirolerin von Platz 23 noch deutlich. "Ich habe den Schrei im Publikum gehört, das tut mir sehr gut", meinte die 27-Jährige nach ihrem "vermutlich besten Lauf in dieser Saison."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.