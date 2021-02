WM-Blog: Zwei strahlende Oberösterreicher und ein Verletzungsteufel, der die Damen nicht loslässt

Negativ - zumindest die OÖNachrichten hatten bereits vor der Eröffnungsfeier der alpinen Ski-Weltmeisterschaften auf dem Bahnhofsplatz in Cortina d‘Ampezzo ihr Erfolgserlebnis.

Das strikte Corona-Testsystem ist alternativlos, um es in eine der vier „Bubbles“, die das Sicherheitskonzept der italienischen Behörden vorschreibt, zu schaffen. Zumindest vorübergehend. Das Prozedere geht in die Verlängerung, das nächste Staberl in die Nase folgt garantiert - im Drei-Tages-Rhythmus.

Einmal mit der WM-Lizenz ausgestattet, wird deutlich, dass nichts unversucht gelassen wird, coole Titelkämpfe zu inszenieren, auch wenn ihnen pandemiebedingt schon vor Wochen das Herz herausgerissen wurde. Fans haben keinen Zutritt zu den Stadien, das reißt nicht nur ein Loch ins Budget, es ist auch atmosphärisch ein Geisterspiel, das keiner will. Aber es muss sein.

Daniel Hemetsberger kann sich damit arrangieren, der Nußdorfer hat nie von warmen Eislutschern geträumt, sondern sich stets in der Gegenwart bewegt. Frei nach dem Motto: „Wer weiß schon heute, was morgen ist?“ Aus dem 29-Jährigen spricht leidvolle Erfahrung mit vielen verletzungsbedingten Rückschlägen, allein vier Kreuzbandrisse pflastern seinen Karriereweg.

Andere hätten vielleicht schon aufgegeben, der Mann vom Attersee belohnt sich jetzt mit seinem ersten Karriere-Highlight. Hemetsberger scheint als zweiter Oberösterreicher im 24 Athleten umfassenden ÖSV-Kader für die WM auf. Der erste war selbstredend gesetzt. Vincent Kriechmayr reist mit zwei Super-G-Triumphen en suite als großer Favorit für den ersten Herren-Bewerb am Dienstag - das ist eben der Super-G - an. Nach Kitzbühel siegte der unverwüstliche Gramastettner auch bei der Generalprobe in Garmisch.

Hemetsberger ist zwar noch nicht in derartige Sphären vorgestoßen, ein zehnter Rang in der zweiten Kitzbühel-Abfahrt und ein neunter in der Garmisch-Abfahrt am Freitag haben ihm verdientermaßen ein WM-Ticket beschert. Der Athlet wird die Herausforderung - wohl in der ÖSV-internen Qualifikation - annehmen und versuchen, sich jeden Tag zu verbessern.

Jetzt fällt auch noch Truppe aus

Auch bei den Damen hätte man sich zwei Oberösterreicherinnen - beide Athletinnen der SU Böhmerwald - vorstellen können. Speed-Ass Elisabeth Reisinger hat in der abgelaufenen Saison leider ein Kreuzbandriss einen Strich durch die WM-Rechnung gemacht, als sie gerade dabei war, an die absolute Spitze anzudocken.

Elisa Mörzinger hätte in den Parallelbewerben (die sind ihre Spezialität) bestimmt eine gute Rolle spielen können, doch der achte Rang im einzigen Weltcup-Saison-Parallelrennen in Lech/Zürs genügte nicht für eine Nominierung. Und das, obwohl die ÖSV-Damen - vom Verletzungsteufel regelrecht verfolgt - eine Vielzahl von Ausfällen zu verkraften haben.

Nach Nicole Schmidhofer, Nina Ortlieb und Ricarda Haaser erwischte es jetzt auch noch Katharina Truppe, mit der vor allem im Slalom zu rechnen gewesen wäre. Die Siebente in der Weltcup-Torlaufwertung stürzte beim Training auf der Reiteralm so unglücklich, dass Jürgen Mandl, behandelnder Arzt in Graz, einen Muskel- und Sehnenriss im Adduktorenbereich diagnostiziert hat. Damit dürfte nicht nur die WM, sondern auch der Rest der Saison gelaufen sein. Das ist bitter.

Die rot-weiß-roten Medaillenhoffnungen

Angesichts dieser Misere bei den „Ladies“ war es naheliegend, dass die WM-Aufstellung kein Gleichgewicht unter den Geschlechtern servieren würde. An eine 12:12-Lösung war auch aufgrund der Stärke der ÖSV-Herren in den Speed-Disziplinen und im Slalom nicht zu denken, ein 14:10 zugunsten der Männer ist es im Gegensatz zu früheren Titelkämpfen aber nicht geworden. Man einigte sich auf ein Verhältnis von 13:11.

Die Hoffnung auf Medaillen nähren vor allem Kriechmayr, Matthias Mayer (in Abfahrt und Super-G), Marco Schwarz, Manuel Feller (im Slalom), Tamara Tippler (in Abfahrt und Super-G) sowie Katharina Liensberger, die zwar noch auf ihren ersten Sieg wartet, aber im Torlauf fünfmal in dieser Saison auf das Stockerl fuhr.

Reisewarnung wegen Lawinengefahr

Planbar ist bei so einer WM aber überhaupt nichts, selbst das Programm dürfte nicht in Stein gemeißelt sein. Ausgerechnet in der ersten Woche, in der die Speed-Bewerbe auf dem Programm stehen, soll es sich ein vom Mittelmeer kommendes Tief (un)gemütlich über Cortina machen. Am Samstag war die kleine, aber feine Gemeinde in den Dolomiten bei Plusgraden niederschlagsfrei, ab Sonntag ist eine Trendwende angekündigt.

Das merkt man auch an den Reisewarnungen für jene Angehörige des WM-Trosses, die von Norden aus kommen. Wegen hoher Lawinengefahr könnte die Statale 51 von Dobbiaco nach Cortina geschlossen werden.

Die erste WM-Entscheidung ist für Montag geplant. Die Damen starten mit einer Kombination aus Super-G und Slalom.