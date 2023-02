Katharina Liensberger, die in dieser Ski-Saison in ein hartnäckiges Formtief geschlittert ist, will die Vergangenheit hinter sich lassen. Naja, nicht ganz. Denn die Videosequenzen und Bilder von den Emotionen und goldenen Momenten der Alpin-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo, zieht sich die 25-jährige Feldkircherin sehr wohl rein.