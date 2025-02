Oberösterreichs Ski-Pioniere: "Wir waren früher richtig wilde Hunde"

Schnell musste es gestern gehen, wie einst in seinen besten Zeiten als erfolgreicher Skirennläufer. Josef Loidl musste in Bad Ischl zwei seiner inzwischen fünf Urenkel von Kindergarten und Schule abholen, zwischen einem weiteren Termin blieb auch noch kurz Zeit, um sich die Medaillenentscheidung in der Herren-Teamkombination bei der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach anzuschauen. Ein neuer Bewerb, mit dem sich der gebürtige Ebenseer erst anfreunden muss.