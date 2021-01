Nur kurz war die Freude über die Offensive von Ski-Weltcup-Rennen in Kitzbühel, wo nach den Corona-bedingten Absagen in Wengen am kommenden Wochenende zwei Torläufe und in Folge zwei Abfahrten und ein Super-G hätten stattfinden sollen. Nach den Verdachtsfällen der britischen Virus-Mutation im nahen Jochberg zog die Politik gestern die Notbremse.