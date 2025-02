Wie Katharina Liensberger der Krise davonfuhr

Zweimal Gold, einmal Bronze – Katharina Liensberger war ex aequo mit Lara Gut-Behrami (Sui) die höchstdekorierte Athletin der alpinen Ski-WM 2021 in Cortina. Vier Jahre später hat die gereifte Vorarlbergerin wieder ein Hoch, Bronze im Saalbach-Slalom hinter den überragenden Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener genießt einen enormen Stellenwert in einer Vita, die einer Achterbahn gleicht.