Gold im Super-G, Bronze in der Abfahrt, Gold im Riesentorlauf – Stand jetzt ist Lara Gut-Behrami die Königin der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo. Der Schweizer "Blick" titelte nach dem jüngsten Coup am Donnerstag "Ihr größter Sieg" und äußerte die Sorge, dass die bald 30-Jährige demnächst ihre Skischuhe an den Nagel hängen könnte. Ja, sie hat schon einmal den Gesamt-Weltcup gewonnen, endlich bei Welttitelkämpfen groß abgeräumt, aber mit Olympia noch eine Rechnung offen.