Wer kann Goggia ausbremsen?

Mit vereinten Kräften wollen die Österreicherinnen der Italienerin zusetzen. Mirjam Puchner hängte die Italienerin im gestrigen Training um 15 Hundertstelsekunden ab. "Ja, das war eine Kampfansage an Sofia, weil man sie unter Druck setzen muss, damit sie Fehler macht", erklärte die Salzburgerin. "Ich habe das Gefühl zu wissen, was ich tun muss." Den bisher letzten Podestplatz für Österreich in Val d’Isere errang Cornelia Hütter 2016 als Zweite. Die Kärntnerin belegte gestern im Training Platz vier, ließ allerdings ein Tor aus.

Ein Erfolgserlebnis gab es für Elisabeth Reisinger. Die Peilsteinerin schaffte die ÖSV-interne Quali.