Wenn jemand eine Reise tut …

Man kann über die Österreichischen Bundesbahnen denken und schimpfen, wie man will, aber definitiv nicht behaupten, sie verfügten über keine qualifizierten Mitarbeiter. Als ich der charmanten Zugbegleiterin, die so nebenbei die zweisprachigen Zwischenstopps mit Anschlussverbindungen in perfektem Englisch vortrug, beichtete, dass mir der via Sparschiene und damit verbindlich für einen bestimmten Zeitpunkt gebuchte Zug vor der Nase davongefahren war, quittierte sie das mit einem freundlichen